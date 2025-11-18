La Selección Senior Máster del Cesar se alista para participar en la novena edición del Torneo Nacional Senior Máster, que se llevará a cabo en la ciudad de Medellín del 26 al 30 de noviembre.

Este certamen reunirá a equipos conformados por exjugadores profesionales de diferentes regiones del país, entre ellas Quindío, Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Nariño, Bogotá, Antioquia, entre otras delegaciones.

El equipo del Cesar presentará una nómina de lujo integrada por figuras de reconocida trayectoria en el fútbol colombiano como Javier Araujo, Farid Díaz, José Amara, Elkin Suárez, Hugo Bolaño, Ricardo Steer, Diego Amaya, Omar Guerra, Alfonso Pimienta, Andrés Uhía, Martín Arzuaga, Hugo Arrieta, Hermes Martínez, José Carlos Cardenas y Ervin González.

Para esta edición, el combinado cesarense contará además con refuerzos de primer nivel como Macnelly Torres, Luis Iriarte, Luis Narváez y ‘La Puya’ Zuleta, quienes aportarán su experiencia y talento a la plantilla dirigida por el entrenador Edinson Mendoza.

La participación de esta Selección contará con el respaldo del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física INDER Valledupar.