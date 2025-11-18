En el asentamiento indígena kankuamo, de Sabana de Crespo, jurisdicción de Valledupar, fue instalado por primera vez en toda su historia, el alumbrado público, lo cual ha sido de agrado para sus pobladores ya que solo contaban con la iluminación que resplandecía desde los bombillos de las viviendas, lo cual no era suficiente.

Las labores estuvieron a cargo de la Empresa de Alumbrado Público, ESTIV, S.A.S., a través de la campaña ‘Valledupar se Ilumina con Cultura’.

“Este logro, es una prueba del compromiso que tenemos en articulación con el gobierno del alcalde Ernesto Orozco, hacia la inclusión y el bienestar de todos los sectores del municipio”, expresó Ricardo Henríquez, gerente de la entidad.

Quien, a su vez, agregó: “respetando sus costumbres y creencias ancestrales, implementamos un sistema de control especial que permite encender y apagar las luminarias mediante operación manual o remota, garantizando que el circuito funcione de manera eficiente y en armonía con la autonomía que los representa”.

Yanelis González, jefa de la Oficina de Cultura, aseguró: “Con el apoyo de la primera gestora Milena Serrano, hicimos parte de esta iniciativa que inició con actividades lúdicas y artísticas para 260 niños, los cuales recibieron kits escolares para fomentarles el amor por la educación y culminó, demostrando que el progreso tecnológico y la tradición pueden coexistir. Las luces que se encendieron nos inspiran a seguir arreglando a Valledupar”.

Cabe resaltar que, ahora los 25 corregimientos de Valledupar, mediante el recaudo del impuesto, poseen un sistema lumínico de última tecnología, lo que trae consigo mayor percepción de seguridad y desarrollo social.