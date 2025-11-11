Un juez penal especializado de Valledupar condenó a 40 años de prisión al exjefe paramilitar Jhon Jairo Esquivel Cuadrado, alias el Tigre, por el homicidio de cinco personas en el municipio de Codazzi, Cesar, en el año 2000.

Lea: Tres cuerpos de personas desaparecidas en 2001 por el conflicto armado son hallados en Casacará, Cesar

Así lo informó este martes la Fiscalía General de la Nación, que presentó ante el juez las pruebas que indican que alias El Tigre, en su condición de cabecilla del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ordenó una incursión violenta en el corregimiento Casacará, el 3 de julio de 2000, que dejó cinco víctimas fatales.

El ente acusador señaló que ‘el Tigre’ dispuso el traslado de por lo menos 15 integrantes de su estructura vestidos con prendas oficiales, portando fusiles y con la orden precisa de dispararles a unos habitantes, quienes equivocadamente fueron señalados de ser colaboradores de otros grupos armados que delinquían en la región.

Lea: Adulto mayor murió al ser arrollado por una moto

Las cinco víctimas eran agricultores y obreros entre 26 y 44 años, detalló la Fiscalía.

En ese sentido, el juez condenó a este exjefe paramilitar a 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Adicionalmente, le impuso una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, y el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Esquivel Cuadrado fue notificado de la sentencia en la Cárcel y Penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Palmira (Valle del Cauca), donde permanece privado de la libertad por otros hechos delictivos como homicidio, desaparición forzada y el secuestro de una familiar del premio nobel de literatura, Gabriel García Márquez, ocurrido en agosto de 2018.

Esta nueva condena es de primera instancia, por lo que en su contra proceden los recursos de ley.