Un accidente de tránsito, el cual dejó a una persona fallecida desató la inconformidad de la ciudadanía del corregimiento de Nueva Flores, en el municipio de San Diego, Cesar. Estos hechos se registraron este lunes 10 de noviembre, en horas de la mañana cuando el conductor de una motocicleta arrolló a un adulto mayor.

Dicho vehículo iba ocupado por dos personas, las cuales tras el impacto cayeron sobre el pavimento y también sufrieron lesiones, por lo cual se encuentran en el Hospital Local de Codazzi.

El occiso fue reconocido e identificado por la comunidad como Cristóbal Bocanegra Ávila, de 87 años, quien era querido por todos. Versiones preliminares señalaron que la víctima caminaba por la orilla de la carretera y al intentar cruzar hacia el otro extremo, fue embestida por la moto.

Por este caso, la comunidad decidió cerrar la vía por varias horas exigiendo la presencia de la gobernadora, Elvia Milena Sanjuán y el alcalde municipal, Unaldo Rocha, ya que por varios meses estarían esperando la instalación de reductores de velocidad, debido a que en más de una oportunidad se han registrado accidentes de tránsito con víctima fatales.

Ante estos hechos, el Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, dio a conocer que hubo una concertación con los protagonistas del bloqueo, lo que permitió que la vía fuera despejada.

Asimismo informaron a la ciudadanía, que “si bien algunos municipios del tramo San Roque - La Paz, son jurisdicción del Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, es una vía de orden nacional y por ende su intervención le compete directamente al Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Idtracesar, asumió un papel crucial como articulador para resolver la problemática que afectaba la movilidad y seguridad de los ciudadanos”.

De igual manera indicaron que INVIAS anunció a la comunidad que a la fecha ya se encuentra adjudicado el Contrato de Obra N° 1769 - 2025, el cual incluye la priorización de este punto para una intervención que busca la pacificación del tráfico y, por ende, incidir en la disminución de la velocidad en estos puntos con pasos urbanos. Este contrato, ejecutado por el administrador vial, espera inicie su ejecución en aproximadamente 10 días.

Adicionalmente, informaron que en sus archivos no existe solicitud por parte de la administración municipal para la instalación de reductores de velocidad.

Entre tanto, el cuerpo sin vida de Cristóbal Bocanegra, fue levantado y trasladado a Medicina Legal.