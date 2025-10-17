Diez estudiantes de diferentes instituciones educativas del departamento del Cesar, fueron los que obtuvieron el mayor puntaje en los resultados de las Pruebas Saber 11-2025, que realiza el El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, a nivel nacional.

Los puntajes fueron destacados por la Gobernación del Cesar, debido a que estos alumnos hacen parte de los 24 municipios no certificados que dependen de la Secretaría de Educación Departamental.

Cortesía

En este sentido, los estudiantes con mayor puntuación son: Hermes Orozco Carrillo, 453 puntos; Briagna Alexandra Cristo Núñez, 442 puntos; Sara Gabriela Meneses Gil, 433 puntos; Daniela Pavón Quintero, 426 puntos; Laura Daniela Reyes Rangel, 414 puntos; José Cáceres Ospino, 408 puntos; Sharick Salgado Martínez, 408 puntos; Mariángel Ascanio Villamizar, 402 puntos; Lorena Torres Márquez, 401 puntos; Santiago José Murgas Nieves, 398 puntos.

“Esto es un indicador de que vamos en marcha imparable con nuestra educación pública en el departamento, por eso continuarán nuestras apuestas en el sector: con más infraestructura, más formación en inteligencia de las cosas, más fortalecimiento del bilinguismo, formación de docentes y dotación tecnológica, porque creemos que el motor del desarrollo es un Cesar con educación”, indicó el Gobierno del Cesar, mediante la cuenta oficial de la red social X.