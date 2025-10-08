Un hecho criminal se registró en la manzana 58, sector de la Y, en la invasión Brisas de la Popa, de Valledupar, donde un joven de 23 años, fue asesinado con arma de fuego la noche del martes 7 de octubre.

Leer más: Capturan a dos jóvenes con arma de fuego ilegal en Riohacha, La Guajira

La víctima respondía al nombre de Jhordan Camilo Ceballos Coronado, quien residía con sus familiares en el barrio Eneal.

Según las autoridades, este hombre recibió dos impactos de arma de fuego en la cabeza y uno más en la espalda, cuando caminaba por dicho sector, conocido por la venta de estupefacientes. Asimismo destacaron que la comunidad informó que los responsables del asesinato fueron dos individuos en una motocicleta, quienes sin mediar palabras le propinaron los impactos de arma de fuego, y que el occiso no era conocido en la zona.

No olvide leer: Civik, el agente virtual de Titán Chat que fortalecerá la seguridad y la convivencia en Cartagena

Al ser identificado el fallecido, las autoridades hicieron contacto con sus familiares quienes indicaron que hacía una semana se había fugado de un centro de rehabilitación para personas dependientes a las sustancias alucinógenas.

Caballos Coronado tenía anotaciones como indiciado en los delitos de hurto y fabricación, tráfico y por te de arma de fuego.