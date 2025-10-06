El 26 de octubre próximo en Valledupar se estará realizando la quinta edición de la carrera atlética, ’Las calles se visten de rosa’, la cual es en apoyo a las mujeres y niños sobrevivientes de cáncer.

Para ese día serán tres categorías en las que podrán participar las personas que se inscriban, están van desde los 2 kilómetros llamada ‘huellas’, saliendo desde el parque de La Vida hasta el inicio de la carrera cuarta, en inmediaciones del río Guatapurí.

Seguidamente los 5 kilómetros ‘renacer’, iniciarán en el mismo punto de partida hasta ‘Campo Adela’, detrás de la DPA, sobre la carrera cuarta.

Y la distancia más extensa es de 10 kilómetros denominada ‘victoria’, que va hasta la plaza Alfonso López, y retorna nuevamente al parque de La Provincia.

De acuerdo con Daneisy Gutiérrez, presidenta de la Fundación Sonriendo por la Vida, este es un evento que se desarrolla para apoyar a los pacientes oncológicos y los sobrevivientes de esta enfermedad, en Valledupar y en otros municipios del Cesar.

La fundación trabaja sin ánimos de lucro y la carrera contribuye a que los pacientes tengan una motivación.

Para las inscripciones los interesados pueden hacerlo a través del link dispuesto en el perfil de Instagram @lascallessevistenderosa; hasta el 10 de octubre. Las personas que se inscriban en la categoría de 2 kilómetros estarán apadrinando un niño sobreviviente, que podrá tener su kit de participación.