Por:  Milagro Sanchez Florez

El 26 de octubre próximo en Valledupar se estará realizando la quinta edición de la carrera atlética, ’Las calles se visten de rosa’, la cual es en apoyo a las mujeres y niños sobrevivientes de cáncer.

Para ese día serán tres categorías en las que podrán participar las personas que se inscriban, están van desde los 2 kilómetros llamada ‘huellas’, saliendo desde el parque de La Vida hasta el inicio de la carrera cuarta, en inmediaciones del río Guatapurí.

Seguidamente los 5 kilómetros ‘renacer’, iniciarán en el mismo punto de partida hasta ‘Campo Adela’, detrás de la DPA, sobre la carrera cuarta.

Y la distancia más extensa es de 10 kilómetros denominada ‘victoria’, que va hasta la plaza Alfonso López, y retorna nuevamente al parque de La Provincia.

De acuerdo con Daneisy Gutiérrez, presidenta de la Fundación Sonriendo por la Vida, este es un evento que se desarrolla para apoyar a los pacientes oncológicos y los sobrevivientes de esta enfermedad, en Valledupar y en otros municipios del Cesar.

La fundación trabaja sin ánimos de lucro y la carrera contribuye a que los pacientes tengan una motivación.

Para las inscripciones los interesados pueden hacerlo a través del link dispuesto en el perfil de Instagram @lascallessevistenderosa; hasta el 10 de octubre. Las personas que se inscriban en la categoría de 2 kilómetros estarán apadrinando un niño sobreviviente, que podrá tener su kit de participación.