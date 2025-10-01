En las instalaciones del Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N° 5, ubicado en Aguachica, Cesar, se registró un accidente en el que falleció un soldado y seis más resultaron heridos, al parecer, tras la manipulación de una granada de 40 milímetros.

El fallecido fue identificado como Jeider David Rojas Rojas, oriundo de Cúcuta, Santander. Mientras que los heridos fueron: Daniel Esteban Esquivel Martínez, Dawil Alberto Garay, Josué Alberto Vanegas Dávila, Andrés Estiven Peñaranda, Miguel Ángel Marín Caballero y Juan Esteban Ramírez Arana, quienes fueron trasladados al hospital regional José David Padilla Villafañe. Luego de ser evaluados por el personal médico, dos de ellos fueron remitidos a centros asistenciales de mayor complejidad en Bucaramanga, debido a que presentan mayor afectación.

De acuerdo con el comando de la Quinta Brigada, orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional, las primeras informaciones dan cuenta que los soldados se encontraban en el polígono de la unidad cuando habrían encontrado el artefacto explosivo que produjo la detonación y ocasionó este lamentable hecho.

“De manera inmediata, los heridos fueron trasladados a un centro médico de mayor complejidad en Aguachica, donde reciben atención especializada. El Comando de la Quinta Brigada dispuso el desplazamiento de una comisión interdisciplinaria, con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes, esclarecer lo ocurrido y tomar las acciones a que haya lugar”, indicó la unidad militar.

Añadió que los soldados afectados prestan su servicio militar en la Brigada Contra el Narcotráfico N° 2.

Finalmente el Ejército Nacional lamentó esta situación y expresa sus más sentidas condolencias a la familia de nuestro soldado fallecido y, a través del Centro de Familia Militar, brinda acompañamiento permanente tanto a sus seres queridos como a los familiares de los soldados heridos.