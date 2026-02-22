Este sábado murieron dos de los 17 heridos que dejó la explosión de un camión que transportaba gas licuado en Chile. El incidente ocurrió el pasado jueves, dejando en ese momento un saldo mortal de cuatro personas.

Sin embargo, se conoció que este 21 de febrero fallecieron dos lesionados en el hospital al que habían sido trasladados, ascendiendo a seis los muertos por esta tragedia, informaron fuentes médicas.

La explosión sucedió en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una secundaria y generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos, que a la misma hora iban transitando por la autopista, y también un desguace de vehículos, informó la Policía chilena.

Las víctimas son todas adultas y la mayoría de ellas automovilistas, aunque las cifras no son definitivas.

Según explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis inicial apunta a “una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas”.