Con una inversión de $6.000 millones de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Gobernación del Atlántico comenzó la entrega de las 110 motocicletas que fortalecerán la movilidad y reacción de la fuerza pública en los municipios del departamento.

Durante esa primera fase, el gobernador Eduardo Verano puso a disposición en el municipio de Sabanagrande 69 de estas motocicletas a las diferentes especialidades de investigación de la Policía Nacional (43), el Ejército Nacional (10), la Fiscalía General de la Nación (10) y la Fuerza Aérea Colombiana (6).

“Con estas motos ampliamos la cobertura en barrios, zonas rurales y corredores estratégicos, generando mayor capacidad de reacción y más confianza entre los ciudadanos. Sin seguridad no hay desarrollo. Queremos un Atlántico blindado, próspero y competitivo, pero sobre todo más tranquilo y justo para nuestra gente”, expresó el gobernador.

Verano también informó que se está avanzando en proyectos tecnológicos como el Sistema Integrado de Videovigilancia y Emergencias (SIES), la expansión de la red de cámaras con inteligencia artificial y la entrega de un equipo de geolocalización para combatir la extorsión.

De igual manera, el mandatario departamental recordó que esta apuesta por la seguridad es posible gracias al aporte de los atlanticenses a la tasa de seguridad y convivencia ciudadana.

“Este proyecto se enmarca enmarca en la inversión histórica de 1 billón de pesos en seguridad, la más grande en la historia del Atlántico, distribuida en 600.000 millones para la Fuerza Pública en el Área Metropolitana de Barranquilla, 200.000 millones para los 18 municipios restantes y 200.000 millones para entornos seguros que protejan a niños y jóvenes”, comentó.

Mientras tanto, el brigadier General, Óscar Restrepo, comandante de Cacom 3, aseguró que estas motocicletas van a permitir garantizar el cuidado del componente del poder aéreo y espacial que tiene asignado este comando en estas instalaciones.

“Esas capacidades son las que ponemos a trabajar de la mano con nuestro Ejército, con nuestra Armada, con nuestra Policía Nacional, con instituciones como el CTI o la Fiscalía, para brindar seguridad a la comunidad”, indicó.

Por su parte, Darwin Rosales, alcalde de Sabanagrande, resaltó la gestión y distribución de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana para la seguridad del municipio.

“La entrega de estas motocicletas no solo fortalece la seguridad en Sabanagrande, sino en todo el departamento. Estas herramientas permitirán a nuestra Fuerza Pública patrullar más, tener mayor presencia en las calles y que la ciudadanía se sienta cada vez más protegida”, manifestó.