La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, darán inicio a la agenda conmemorativa del mes rosa, a partir de las 5:00 de la tarde de este miércoles 1° de octubre, con la iluminación de la emblemática Torre del Reloj y la Plaza de Todos.

En esta vigencia el lema de la celebración es “Cartagena detecta tempranamente y protege a las mujeres con cáncer de mama”.

Rafael Navarro España, director del DADIS, reiteró la importancia del autoexamen de mama, se debe convertir en un hábito que puede promover una detección temprana del cáncer de mama que, a nivel nacional se estima hay más de 15.000 casos nuevos cada año y aproximadamente 4.500 muertes atribuibles a esta neoplasia.

“Es importante destacar la detección temprana, hoy en día los diagnósticos suelen ser tardíos y eso no permite que las pacientes logren un tratamiento oportuno”, puntualizo Navarro.

En Cartagena, en 2024 la tasa de incidencia ajustada fue de 52 casos por cada 100.000 mujeres. En cuanto a la mortalidad fue de 14 muertes por cada 100.000 mujeres, el 60 % de los casos fueron diagnosticados en estados avanzados (III y IV), lo que limita las opciones terapéuticas y disminuye la supervivencia.

En lo corrido de este año han diagnosticado 409 casos nuevos de cáncer de mama en el distrito y 98 defunciones a corte de 31 de agosto de 2025.

La agenda a desarrollar en este mes y que cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena, a través del DADIS, IDER, EAPB, IPS y fundaciones incluye actividades relacionadas con la promoción de hábitos saludables y el diagnóstico temprano de cáncer de mama, como campañas de mamografía, conferencias, jornadas educativas, vacunación, entre otras.

Este viernes 3 de octubre desde las 8:00 de la mañana en la cárcel de mujeres habrá una jornada de salud, actividad física y recreación.

El sábado 4 de octubre a las 4:00 de la tarde una misa de acción de gracias en la Catedral Santa Catalina de Alejandría.

El 7 de octubre a las 4:00 de la tarde será la Ruta Amorosa que se toma los centros comerciales. La misma ruta se toma Transcaribe el 8 de octubre desde las 9:00 de la mañana en Patio Portal-Castellana-Cuatro Vientos-Maria Auxiliadora-Centro-Chambacú.

Para el 10 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde fue programado un conversatorio.

La Quinta Caminata Rosa 5K-Súper Clase Rosa Coliseo de Combate es el 19 de octubre desde las 5:00 de la mañana. Parte del Centro Comercial San Fernando.

El 28 de octubre a partir de las 5:00 de la mañana en el Estadio San Fernando se llevará a cabo una jornada de actividad física y recreativa.

Para el 29 de octubre a las 5:00 de la mañana está prevista la Carrera por la Vida 5k desde el Parque lineal de Crespo.

Y el 30 de octubre es la Rodada Rosa a las 5:00 de la mañana entre el Centro Histórico-Zona Norte-Centro Histórico.