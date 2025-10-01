Este jueves 2 de octubre, en el municipio de Chimichagua, sur del Cesar, Migración Colombia a través de la Dirección Regional de La Guajira y el Centro Facilitador de Valledupar, participará en la Feria Buen Futuro para la Atención Integral y Descentralizada convocada por la Defensoría del Pueblo.

Lea también: “Un amigo lo vio cuando cayó al arroyo, pero no avisó por miedo”: padre de menor ahogado en El Platanal

La entidad, indicó que durante la jornada se realizará la entrega de Permisos de Permanencia Temporal (PPT) a los migrantes venezolanos que hayan completado el proceso del Estatuto de Protección Temporal (EPT). Además, se llevará a cabo la toma de registros biométricos presenciales, incluyendo huellas dactilares, foto y firma, para formalizar la emisión de los Permisos de Permanencia Temporal.

También se ofrecerán pre-registros, priorización y traslados de PPT, con el fin de optimizar el proceso de regularización migratoria.

Lea también: Disparan contra fachada de conjunto residencial en Villa Campestre: esto es lo que se sabe

En esta ocasión, se dará a conocer la implementación y los requisitos del nuevo Permiso Especial de Permanencia (PEP), dirigido a tutores, representantes legales y custodios de menores de edad que hayan obtenido el Permiso de Protección Temporal (PPT), facilitando su acceso a la regularización migratoria en Colombia.

Además, se abordarán temas de vital importancia relacionados con la prevención de la trata de personas, tráfico de migrantes y el uso de la aplicación móvil LibertApp, diseñada para denunciar estos delitos.

Lea también: Fiscalía investiga a Blessd: lo acusan de secuestro, de amenazas de muerte y de obligar a recolectar muestras de sangre por supuesto robo

La jornada se desarrollará en las instalaciones del SENA del municipio, con la presencia de autoridades regionales, representantes de Migración Colombia y diversas entidades relacionadas con la atención a la población migrante.