En Valledupar se realizará el 12 de octubre la cuarta versión de la Media Maratón, para la cual se han sumado diferentes entidades municipales, que han brindado el apoyo a los participantes que desde hace varios meses vienen preparándose físicamente.

Una reciente ruta de entrenamiento nocturna fue realizada en la carrera novena, la cual actualmente cuenta con un moderno alumbrado público dispuesto por la empresa ESTIV, que sirvió para que los competidores se sintieran seguros en el recorrido. Para esto se instalaron más de 90 luminarias led, hacia la glorieta Mi Pedazo de Acordeón, la cual cuenta con 12 reflectores led y un decorativo especial, hasta llegar a la rotonda La Pilonera Mayor, que posee 20 reflectores led, y hacer el retorno hacia el parque El Viajero, cuya modernización consistió en la instalación de 65 luminarias led, incluyendo ambas canchas.

“Estamos muy satisfechos con el resultado de esta jornada. La novena ya no es solo una vía de tránsito, sino un espacio seguro para el deporte y la recreación. Esta alianza es un claro ejemplo del compromiso que tenemos junto con el alcalde Ernesto Orozco de propiciar a través de un buen servicio de alumbrado público bienestar, seguridad y desarrollo a propios y visitantes”, indicó Ricardo Henríquez, gerente de ESTIV.

Igualmente, Pablo Peralta, miembro del comité organizador de la MMVU, afirmó: “El próximo 12 de octubre será nuestra cuarta versión de la carrera atlética y nos complace contar con escenarios idóneos para los cerca de 3 mil inscritos que buscan prepararse y darla toda por las calles de la capital mundial del vallenato. Aquí hemos resaltado la importancia de la colaboración entre entidades para avivar la pasión por el running y cada año sea posible superar el anterior a nivel deportivo, cultural, económico y turístico”.

De los 3.000 inscritos, 1.677 provienen de 24 departamentos del país. Además, la carrera contará con la presencia de atletas aficionados de Ecuador, México, Venezuela y Panamá, lo que le otorga proyección internacional.

El resto de los corredores corresponde a participantes del departamento del Cesar, no solo de Valledupar, sino también de municipios como San Diego, Bosconia, Aguachica, Río de Oro, Codazzi y La Jagua, que se suman con entusiasmo al evento deportivo.

Entre los confirmados se destacan los maratonistas Jeisón Suárez, Sergio López y María Fernanda Montoya, reconocida atleta nacional. Asimismo, el evento contará con la presencia de embajadores deportivos de ciudades como Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Medellín y Neiva.