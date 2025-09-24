Luego de inspecciones a obras en diferentes puntos de Valledupar, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, la administración municipal adelanta procesos de control urbano, en los que se identificaron 25 infracciones urbanísticas, las cuales recibieron medidas sancionatorias de acuerdo a la normatividad vigente.

En este sentido, informaron que dentro de los procesos en curso se encuentran inmuebles con multas que alcanzan un valor superior a los $599 millones, por construir sin licencia, otras con contravención urbanística, cubierta sobre espacio público y cerramiento, cuyos procedimientos se desarrollaron en barrios como San Martín, Cañahuate, La Garita, Don Carmelo, Primero de Mayo, Los Mayales, entre otros.

Como resultado de estas labores institucionales, la jefa de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, Laura Garrido Torres, indicó: “El ordenamiento territorial es una prioridad, estas medidas buscan garantizar una ciudad más organizada y con mejor calidad de vida para todos”.

En ese contexto de ley, las cifras sancionatorias corresponden a las disposiciones legales establecidas para la protección del espacio público y el orden urbanístico, incluso, otras situaciones de esta naturaleza se mantienen en etapa preventiva.