Ganaderos del corregimiento de Patillal, que se dedican a la venta de leche de vaca en sus fincas, denunciaron estar cansados, de la delincuencia que los tiene asechados con el hurto de ganado que luego es sacrificado en los mismos predios, llevándose la pulpa de las carnes y dejando los esqueletos.

En hechos recientes, en diferentes fincas fueron sacrificadas al menos seis reses, cuyos cuatreros dejaron evidencia en una de las estancias ya que los restos de los animales quedaron abandonados.

Uno de los afectados indicó que en lo corrido de año a un propietario de una finca le han hurtado 13 vacas.

“Ya no sabemos cómo hacer, la ley no hace nada (…) eso es cada fin de semana roban de una a dos reses”, expresó un afectado.

La propietaria de otra estancia pidió ayuda a la Policía Nacional, “Necesito que nos ayuden (…) ya me han pelado cuatro vacas, se llevan hasta los terneros de vientre, se llevan la pulpa…. No sabemos quiénes son los cuatreros que están acabando con el ganado en Patillal”.

De igual manera otro finquero aseguró que son personas que se han dedicado toda su vida a la producción del campo con la cría de vacas para la venta de leche en la puerta de los corrales, pero la inseguridad los está perjudicando.

“La autoridad en el pueblo no hace nada, nadie ve nada, pero los animales si aparecen sacrificados, los van arrastrando potrero tras potreo hasta que los sacrifican en un mismo lugar y luego se llevan las carnes. Levantamos una voz de protesta para que seamos escuchados y estamos considerando tomarnos las vías de hecho para exigir seguridad”, expresó uno de los afectados.