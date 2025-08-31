Las graves heridas que sufrió en un accidente de tránsito, le causaron la muerte a un hombre en las últimas horas en carreteras del departamento del Cesar.

Se trata de Jhon Edinson Caro Quintero, comerciante conocido y querido, dueño de la droguería San Miguel.

El siniestro vial se registró en la tarde de este sábado, en la vía que conduce del casco urbano del municipio de La Jagua de Ibirico, al corregimiento La Palmita, a la altura del sector conocido como Stanbull.

Según la información preliminar, la víctima se movilizaba en una motocicleta Pulsar negra con destino a Aguachica, donde visitaría a su familia, cuando chocó de frente contra un vehículo particular de placa KKY-722.

El fuerte impacto lo lanzó a un costado de la carretera y quedó gravemente herido. Minutos después fue auxiliado por transeúntes que alertaron una ambulancia con paramédicos que lo trasladaron a un centro asistencial local, donde pese a los esfuerzos de los galenos en turno, falleció.

Finalmente, las autoridades de tránsito y transporte realizaron los actos urgentes e iniciaron las investigaciones para establecer la hipótesis del siniestro y determinar responsabilidades.