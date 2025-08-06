Ante la Fiscalía General de la Nación dos hombres responden como presuntos responsables del intento de homicidio de un mototaxista en Valledupar. Se trata de Adalberto Yesith Molina Gamez, conocido como Yorlin, de 19 años, y Narson Eliécer Padilla Rodríguez, apodado el Quilla, de 24 años.

Ambos sujetos están siendo procesados por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

La víctima en estos hechos fue José Carlos Almanza Maestre, de 25 años, de ocupación mototaxista y a quien le dispararon el pasado 24 de junio en la invasión Ranchanchan.

De acuerdo con las autoridades, alias Yorlin fue capturado en medio de un operativo por el robo de una motocicleta en el barrio La Victoria, en esta capital. Al ser interceptado, las autoridades se percataron de que tenía vigente una orden de captura emanada por el Juzgado 14 Penal Municipal con funciones de control de garantía de Valledupar.

Mientras que alias el Quilla registra anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, hurto calificado de automotores; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; violencia contra servidores públicos, lesiones y hurto.