En días pasados, por primera vez la Alcaldía de Valledupar creó el Observatorio de Seguridad y Convivencia, con el cual buscan realizar un análisis de datos precisamente en lo relacionado con este aspecto, generación de conocimiento para la prevención del delito y la mejora de la convivencia ciudadana.

La propuesta es liderada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia a cargo del funcionario Pablo Bonilla, resaltando además que esta dependencia también fue creada hace poco en el actual Gobierno municipal, y trabaja de manera articulada con entidades oficiales como la Policía Nacional, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Rama Judicial, Cámara de Comercio, Observatorio de Derechos Humanos de Uniandina y el Observatorio de Política Criminal de la Universidad Popular del Cesar, entre otros.

No obstante, el panorama y la percepción de seguridad parecieran ser otros, ya que la ciudadanía diariamente denuncia hechos delincuenciales, principalmente los atracos a mano armada, además de que se generan homicidios en cada semana.

A la fecha la capital del Cesar registra 57 asesinatos, a corte del 29 del mes de junio que ya finaliza. Según las autoridades son menos que los ocurridos en 2024 para la misma fecha, marcando una diferencia del 7 %. La mayoría de estos hechos han sucedido por enfrentamientos entre presuntos miembros de las organizaciones delincuenciales Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, que buscan ganar territorio en el microtráfico en los diferentes sectores de la ciudad y sus corregimientos y veredas.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Pablo Bonilla, indicó que para contrarrestar este fenómeno que desencadena varios factores, todos asociados a la delincuencia, como por ejemplo el hurto y la extorsión, desde el observatorio buscan adquirir información de distintas fuentes, procesarla, analizarla, hacer diagnósticos y análisis predictivos, cualitativos y cuantitativos para formular estrategias, planes y programas para mejorar la seguridad en el municipio.

“Este observatorio es multidisciplinario, tenemos oficiales de la fuerza pública en retiro, tenemos sociólogos, psicólogos, economistas, ingenieros de sistemas y de esta manera analizar los diferentes problemas desde distintas ópticas. Tenemos que decir que el mayor determinador de homicidios en el municipio de Valledupar es la confrontación que se está presentando entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada con el Clan del Golfo, por la disputa del negocio del narcotráfico, esa es la mayor culpable de los homicidios en nuestra ciudad”, expresó el funcionario.

Explicó que la reducción que ha tenido el delito de homicidio también se ha visto reflejado en menos lesiones personales, que también es otro flagelo que afecta a la ciudad.

“Dichas estructuras criminales que están delinquiendo tanto en el área rural como urbana han venido creciendo en todos los municipios no solamente el Cesar, sino en el país en su número y en sus estructuras. En el caso de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, vienen desde la parte alta de La Guajira a través de la Sierra Nevada y están tratando de ingresar al territorio para el control y el dominio del negocio del narcotráfico”, explicó Bonilla.

Por ello, el funcionario resaltó que en conjunto con la fuerza pública buscan realizar operaciones en contra de dichas estructuras criminales, conllevando a que se incremente la inteligencia y dar golpes certeros a su logística, a sus finanzas, a sus cabecillas y así desarticular estas estructuras para bajar los niveles de la comisión de delitos, los cuales todos giran alrededor de este negocio del narcotráfico y su hijo, que es el microtráfico.

En cifras, la administración municipal destaca que a corte del 3 de junio, el hurto de motocicletas disminuyó en un 27 % (de 266 a 195 denuncias), mientras que el robo de celulares tuvo una curva descendente de un -61 %, con las 223 situaciones reportadas en este mismo periodo, 348 menos que en el 2024.

Esa misma tendencia favorable se evidenció en el delito de la extorsión, el cual pasó de 87 a 59 casos denunciados, es decir, una reducción del 32 %. Además, las cifras de violencia intrafamiliar bajaron en un 7 %, teniendo en cuenta que de 565 situaciones presentadas en 2024 se pasó a 528.

“Con las instituciones de seguridad analizamos el comportamiento de los diferentes delitos en Valledupar. Tenemos un avance positivo en los indicadores de alto impacto, que vienen en una mejora constante. Este análisis nos indicó hacia dónde debemos enfocar los esfuerzos dentro de la ciudad, en las zonas donde los delitos tienen presencia, así como reajustar las estrategias que se vienen trabajando”, concluyó el secretario de Seguridad y Convivencia, Pablo Bonilla.

Por su parte, el comandante del Batallón de Ingenieros de Movilidad, Contramovilidad y Supervivencia N° 70 de la Décima Brigada del Ejército, teniente coronel Ronald Galindo Ortiz, aseguró: “Con las operaciones que se han realizado por parte del Ejército Nacional, se ha logrado aumentar la sensación de seguridad en los corregimientos del norte de Valledupar y otras zonas. Seguiremos tomando acciones para continuar mejorando y brindándoles bienestar a los vallenatos.

Expectativas

Mientras el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada siguen operando en todo el municipio de Valledupar, desde las veedurías ciudadanas, en representación de la comunidad, hacen un llamado urgente no solo a la Secretaría de Seguridad, sino a todas las dependencias de la administración municipal que tienen compromiso en lo social.

Alfonso ‘Yiyo’ Martínez señaló que “es cierto que ese observatorio es un complemento para la ciudad, pero vemos que no hemos avanzado en nada porque siguen los índices de criminalidad y problemas sociales que están llegando a la ciudad, pero es por falta de inversión social. Se invierte más en pavimento que en lo social. Creo que lo hay que hacer es enfocarse en los barrios con acciones sociales y culturales para tantos jóvenes que están sin hacer nada”.

Refirió que al municipio “se le ha salido de las manos” la seguridad. “Sí los problemas sociales que tiene Valledupar se miran desde otra óptica se podrían mejorar los problemas de seguridad que hoy tienen consumida a Valledupar. Ese observatorio tiene que tener una sinergia con la Policía Metropolitana, los presidentes de las juntas de acciones comunales, con líderes, para abordar a las comunidades, pero no se hace. La descomposición social es grande”.

“La inseguridad es el punto más frágil de todas las administraciones que han llegado a Valledupar, porque no llegan directamente a los barrios a atacar las situaciones que afectan a los jóvenes que están sin oportunidades, sin estudios, sin empleo y la situación tiende a empeorar, y es ahí cuando las estructuras criminales aprovechan esa vulnerabilidad”, puntualizó Alfonso ‘Yiyo’ Martínez.

De igual manera, un líder comunitario de la región de Azúcar Buena sostuvo que viven con temor no desde ahora, sino desde todo el momento que se ha vivido el conflicto armado. Dice que pequeños parceleros están con la continua zozobra de una ‘visita’ inesperada y son grupos armados, al parecer Autodefensas Gaitanistas de la Sierra Nevada, que permanecen en el territorio.

“Acá podemos estar durmiendo y escuchando cómo pasan caminando dentro de los predios y no podemos denunciarlo abiertamente porque podemos tener el riesgo de que nos maten o nos hagan algún desastre en la parcela. Por acá es poca la presencia de la ley a pesar de tener a solo 15 minutos el Batallón de La Popa. No se hacen intervenciones, mesas de seguridad, algo que se vea la presencia de las autoridades y esos que usan botas negras no vean que estas tierras son de ellos”, dijo un habitante y líder de Azúcar Buena, urbanización de Valledupar.

Para este informe periodístico se buscó tener la reacción de la Policía Metropolitana de Valledupar, pero no fue posible debido a que el comandante, coronel Alex Durán, se encuentra de vacaciones.

Frente de seguridad en alianza con las comunidades

Funcionarios de la Policía Metropolitana de Valledupar realizaron un encuentro comunitario en el barrio Villa Arcadia, comuna 3 de este municipio, con el fin de crear un frente de seguridad que permita la reducción de los delitos, especialmente el hurto a personas, los cuales se han identificado en horas específicas como al mediodía y por las noches.

Durante la jornada de lanzamiento, se inauguró el programa con la implementación de un sistema de alarmas comunitarias y cámaras de videovigilancia, herramientas tecnológicas fundamentales para la prevención del delito y una respuesta inmediata ante situaciones de riesgo, señalaron las autoridades. De igual manera destacaron que en diferentes sectores de la ciudad están desplegando una campaña de marcación de motocicletas para evitar el hurto y comercialización de manera irregular de las partes de este tipo de vehículos.

Pago de recompensa

En el municipio de Valledupar hay activa la oferta de varias recompensas por responsables de actos delincuenciales que en su mayoría han sido cometidos por el Clan del Golfo. La más actual es de $30 millones por los responsables de disparar contra madre e hija, menor de edad, en el corregimiento de Mariangola.