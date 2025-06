En las últimas horas, debido a las fuertes lluvias que se han presentado en el departamento del Cesar, la Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo recomendó a toda la población estar atenta ante posibles crecientes súbitas de los ríos Cesar y Guatapurí.

Leer más: Silvestre, Elder y Blessd encendieron la boda de Lucho Díaz

En relación al aumento de los caudales en ambos cuerpo hídricos, recomiendan: mantenerse informado a través de fuentes oficiales; identificar si las viviendas están en zona de alto riesgo; preparar una mochila de emergencia con documentos, linterna, radio, agua, alimentos no perecederos, medicinas y ropa; establecer un plan familiar de evacuación y conoce los puntos de encuentro seguros.

También, si el nivel del río sube repentinamente o las autoridades dan la orden, evacuar inmediatamente hacia zonas altas; no intentar cruzar ríos o quebradas crecidas; ni a pie ni en vehículo; desconectar la electricidad y el gas si es seguro hacerlo; ayudar a niños, personas mayores y personas con discapacidad a salir primero.

Ver también: Así fue la llegada de Luis Díaz y Gera Ponce a la Parroquia Inmaculada Concepción

No regresar a la vivienda hasta que las autoridades lo indiquen; revisar que la estructura de las casas no esté en riesgo antes de entrar; no consumir agua de los ríos ni alimentos que hayan estado en contacto con el agua; reportar daños, personas desaparecidas o heridos a los organismos de socorro.

Adicionalmente, recordaron que una una creciente súbita puede ocurrir en minutos.