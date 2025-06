Este domingo, a las 8:00 de la mañana, se estará llevando a cabo en Valledupar, ‘El plantón del silencio’, que tendrá lugar en el parque de Las Madres, con el propósito de sentar un precedente a la no violencia que se vive en el país, según indicaron los organizadores.

Seguidamente, las personas que asistan caminarán hasta la catedral del Rosario, ubicada en la carrera 7 con calle 15, para presenciar una eucaristía por la recuperación del senador Miguel Uribe Turbay, al igual que por las instituciones, por la democracia y por la paz de Colombia.

La diputada del Cesar, Claudia Margarita Zuleta, manifestó que este no será un encuentro político, sino de ciudadanos que quieren el bien común y la reconciliación.

“La convocatoria ha sido receptiva, invito a todos los ciudadanos que tenemos un corazón dolido, no habrá arengas, ni manifestaciones, será todo en silencio y luego se realizará una eucaristía para pedir a Dios por la salud de Miguel Uribe. Las diferencias políticas no pueden tornarse en violencia, no es una marcha del Centro Democrático o de partidos, será un momento que nos debe unir a todos como sociedad. Es una marcha de silencio, con banderas de Colombia, todos en silencio, pidiendo unidad y no más violencia”, indicó la representante de la Duma departamental.