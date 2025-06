Desde el despacho de la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila, la Oficina Asesora de Paz, los colectivos sociales como Mesa departamental de Víctimas en representación de las 25 Mesas Municipales de Víctimas del Cesar, la Asociación Asorvides, la Asociación de Memoria y Dignidad de los ausentes del Cesar AMDAC, la Asociación de Mujeres víctimas del Conflicto ‘Gestoras de Paz de Pailitas’, la Asociación Alianza por la Vida del Municipio de Pueblo Bello, expresaron su rechazo en contra del atentado del que fue víctima el senador Miguel Uribe Turbay.

“Este lamentable hecho nos duele profundamente, ya que es un atentado contra la paz, la democracia y la vida de un ciudadano y la de un país, en el que el derecho a la vida se protege y se respeta”, se lee en un comunicado conjunto.

La violencia no puede ser el mecanismo que se utilice para definir las diferencias políticas, la violencia no puede sobreponerse a la paz, la violencia no puede seguir socavando las bases de nuestra democracia.

“Es un no rotundo el que hoy gritamos desde este rincón de Colombia a toda forma de violencia, a toda forma de acciones que ponga en peligro la vida de cualquier colombiano. Basta ya de generar discursos de odio, de enfermar nuestras gentes con palabras que hacen que nos levantemos unos contra los otros, somos un pueblo valiente que ha superado noches negras de violencia y no podemos retornar a ellas”.

Añadieron que el comunicado conjunto busca generar una reflexión profunda sobre la responsabilidad que tienen como instituciones del Estado, organizaciones sociales y sociedad civil, en aportar a la construcción de paz desde el territorio, desde cada acción que realizamos, desde respetar las diferencias políticas, desde entender que las únicas armas posibles para defender nuestros ideales políticos tienen que ser las palabras y los discursos cargados de propuestas.

“Nuestro rechazo hacia lo sucedido con Miguel Uribe, es también una apuesta ética para defender la vida, garantizar los derechos de quienes día a día levantan la voz por los demás. Es fundamental que defendamos la democracia y protejamos el derecho a la vida, solo así podremos garantizar que nuestro país sea un lugar seguro, donde el derecho a la vida sea protegido y la democracia sea una realidad para todos. Elevamos nuestras voces, nuestras súplicas y oraciones a Dios, para que, con su misericordia infinita, transforme este dolor en un milagro de vida para el senador Miguel Uribe, quien merece seguir soñando, viviendo y amando. Que la Voluntad de Dios sea vida y que su manto sagrado lo envuelva por completo”.

Dicho pronunciamiento fue suscrito por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan Dávila. Juana Pacheco Sotto, Asesora de Paz del Cesar; Juan Carlos Gómez, Coordinador departamental de las 25 mesas de víctimas del Cesar; Marisell Johana Cassallas, Asorvides; Kelly Díaz, representante de AMDAC; Mónica Rios Colina, representante de Gestoras de Paz Pailitas; y José Luis Peralta, representante de Alianza por la vida.