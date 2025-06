El senador Didier Lobo Chinchilla, desde plenaria del Senado de la República, alzó su voz ante los hechos de violencia que vive el país, y que respecto al departamento del Cesar mantienen en cautiverio a la expersonera del municipio de Tamalameque, Yenni Salazar, de quien no se sabe nada hace más de tres meses.

“Me levanto de nuevo porque parece que en este país las cosas se olvidan rápido. Ya lo había dicho antes, pero aquí seguimos, con el corazón roto, porque no ha pasado nada”, expresó el senador.

Salazar fue secuestrada en el trayecto entre La Vega y Saloa, Cesar, y su familia recibió un video en el que aparece visiblemente deteriorada, suplicando ayuda, mientras sus captores exigen una suma inalcanzable: 15 mil millones de pesos.

“Su familia ha rogado, ha hecho velatones, y lo único que reciben es silencio. ¿Dónde está el Estado para protegerla? ¿Dónde están las autoridades que juraron cuidarnos?”, cuestionó el senador.

Es de indicar que a la expersonera la tiene secuestrada el Ejército de Liberación Nacional.

El senador también destacó el secuestro múltiple en Calamar, Guaviare, donde ocho personas —entre ellas líderes sociales, madres y trabajadores humildes— continúan en cautiverio. “Sus familias no duermen, esperando noticias que no llegan. No es justo que la gente humilde pague con su libertad y su vida la incapacidad de este gobierno”, afirmó el legislador.

Lobo hizo un llamado urgente y enérgico tanto a los grupos armados ilegales como al Gobierno nacional: “A los criminales les digo: devuelvan a estas personas. Son padres, madres, hijos como los suyos. Y al gobierno le exijo: basta de palabras bonitas, basta de excusas. Queremos acciones reales, queremos a estos colombianos de vuelta en sus casas.”

Finalmente, el senador advirtió que la vida de nueve colombianos está en juego y no puede seguir siendo ignorada. “Es hora de que el Estado cumpla con su deber más básico: proteger a su gente.”