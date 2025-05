Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Río de Oro, donde sufren las afectaciones de la guerra que mantienen grupos armados ilegales del Catatumbo y que se han trasladado hacia el sur del departamento del Cesar.

De acuerdo con el alcalde, Arnoldo Osorio, los hechos sucedieron la noche del viernes en el sector de Alto de Sanín Villa, donde un pelotón del Ejército Nacional fue atacado con drones.

“Hace aproximadamente 15 días hubo un atentado en la cual murió un soldado de la patria en este mismo sector, era un cabo, y ahora nuevamente se repitió un atentado en el mismo sector, pero esta vez ya con alta tecnología, con drones. Aproximadamente cinco drones atacaron a un pelotón del Ejército. Me comuniqué con el coronel y efectivamente me confirmó esa información, pero hasta ahora él no tiene si uno de sus hombres resultó heridos por el área montañosa. Es muy triste, muy preocupante que se estén repitiendo estos atentados. Ya llegó esa tecnología como lo hacen en el Catatumbo”, dijo el mandatario.

De igual manera, el alcalde reiteró que el llamado sigue siendo urgente al Gobierno nacional, que si bien hizo el anunció de la asignación de recursos para la seguridad en Río de Oro y González, debido al estado de conmoción, la inversión no se ha llegado.

“Hoy lo repito, castigan a Río de Oro porque el alcalde dice lo que realmente pasa. Castigan en inversión, en visitas, a nosotros no nos visita nadie. Pero cuando hay elecciones sí nos visitan para venir a buscar los votos, pero nos dejaron abandonados. Estamos abandonados por el Gobierno nacional, y por el Gobierno departamental”, dijo Arnoldo Osorio.

El burgomaestre fue enfático en decir que los consejos de seguridad que han realizado han quedado en firma de documentos, pero no en hechos concretos en cuanto a la seguridad.

“Nos quieren mandar refuerzo, pero que seamos nosotros que lo mantengamos donde nosotros no tenemos recursos. Entonces, ¿cuál es el apoyo? No han dado ni una linterna para la Policía, nada, absolutamente nada. Esperamos, esperamos que se haga la inversión, esperamos que tomen más en serio la seguridad del Río de Oro, porque también somos parte del departamento del Cesar y del país”, puntualizó el mandatario local.