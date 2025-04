De las 259 canciones inscritas para el 58 Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje al Rey Vallenato Omar Geles, fueron seleccionadas un total de 68 que corresponden a 49 paseos, 5 merengues, 8 sones y 6 puyas, según informó la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata.

Para la selección, la tarea estuvo a cargo del jurado integrado por el compositor Deimer Marín Jiménez, Rey de la Canción Vallenata Inédita del año 1999; el compositor Enrique ‘Curry’ Carrascal y el periodista, escritor y difusor del vallenato Edgardo Mendoza Guerra.

El vicepresidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata y coordinador del concurso de la Canción Vallenata Inédita, Efraín Quintero Molina, manifestó. “El jurado estuvo escuchando durante dos días el total de canciones inscritas, teniendo el acompañamiento de los veedores Lourdes Baute Céspedes y Alonso Sarmiento Araújo. Al final se entregó el resultado haciendo énfasis en la calidad de la composición para que pueda perdurar con el paso del tiempo”.

Al respecto el compositor Deimer Marín, hizo un análisis del trabajo desempeñado en la selección de las canciones. “Quiero dejar constancia que no fue fácil seleccionar 68 canciones, entre las 259 inscritas, porque el nivel no fue el esperado para la importancia del Festival de la Leyenda Vallenata, debido a la pobreza poética y melódica. Es triste decir esto, pero es la realidad pura que coincidió con los que me acompañaron en la mesa de jurado. Lamentamos que muchas canciones tuvieran plagio tomando melodías y frases de canciones conocidas”.

Para este concurso, la primera ronda eliminatoria se llevará a cabo el jueves 1 de mayo en el Coliseo de Ferias ‘Pedro Castro Monsalvo’, a partir de las 8:00 de la mañana.

Finalmente, la FFLV indicó que los compositores (as) seleccionados que tienen plazo hasta el miércoles 16 de abril a las 5:00 de la tarde, para aportar la foto tamaño documento 3X4 y la fotocopia de la cédula de ciudadanía de máximo ocho (8) acompañantes que interpretaran su canción vallenata inédita.