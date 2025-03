El 36° Festival Pedazo de Acordeón, el cual se realizará del 24 al 27 de abril de 2025, rendirá homenaje al Rey Vallenato Náfer Santiago Durán Díaz, quien es uno de los más grandes exponentes e intérprete del acordeón con las notas y acordes del tradicional vallenato.

En ocasión a ello, el presidente de la Fundación Festival Pedazo de Acordeón, Wilfran Villegas, manifestó que están trabajando por rendirle el más efusivo homenaje al mencionado juglar del vallenato. Asimismo, informó que hasta el 31 de marzo estarán abiertas las inscripciones para los concursos de: acordeoneros profesionales, acordeoneros aficionados, acordeoneros juveniles, acordeoneros infantiles, piqueria mayor (con la canción ‘El Estanquillo’).

Además, el concurso de canciones vallenatas inéditas donde se premiarán al mejor paseo, mejor merengue, mejor son, mejor puya y mejor canción homenaje al maestro homenajeado.

Náfer Durán agradeció que su persona haya sido escogida en esta versión del certamen folclórico que se realiza en su tierra natal. “Es algo que me satisface en nombre de mi familia. A mi pueblo, El Paso, siempre lo he exaltado y una muestra es la canción ‘Mi patria chica’, donde doy fe de mi amor a ella. Aprovecho para invitarlos a que me acompañen y vivamos juntos esta bella fiesta llena de mucho folclor”.

En el afiche promocional se destaca su figura con el acordeón al pecho, un verso de su canción insigne ‘Sin ti’ y el año 1976, cuando en Valledupar se coronó como Rey Vallenato, donde estuvo acompañado por el cajero Simón Herrera y el guacharaquero Abel José Suárez. En esa ocasión presentó las siguientes canciones: El paseo ‘El estanquillo’, el merengue ‘Teresita’, la puya ‘Déjala vení’ de su autoría y el son ‘Altos del Rosario’ de su hermano Alejandro Durán.

“Este año, el Festival Pedazo de Acordeón de El Paso, Cesar, rendirá homenaje a una leyenda viva del folclor vallenato, el maestro Náfer Durán Díaz, el rey del tono menor, quien tiene una amplia historia en la música vallenata. Por eso vamos a reconocer la vida y obra de nuestro querido juglar”, indicó el alcalde de El Paso, Jesús Ortiz.

Es de indicar que este evento se desarrolla en la antesala del 58° Festival de la Leyenda Vallenata que se llevará a cabo del 30 de abril al 3 de mayo en homenaje al Rey Vallenato Omar Geles.

Las inscripciones para los concursos se reciben en los correos electrónicos: festivalpedazodeacordeon@hotmail.com - fes.pedazodeacordeon@gmail.com.