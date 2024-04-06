Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación capturaron a Walter David Mejía Carrillo, acusado del homicidio de cuatro integrantes de la comunidad indígena Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, el 8 de diciembre de 2002 en Valledupar.

La operación se realizó en una calle de Valledupar después de que la Fiscalía le requiriera para un interrogatorio, 'como posible responsable de delito de homicidio agravado en persona protegida'.

Según las indagaciones de la Fiscalía, Mejía Carrillo habría hecho de guía a una estructura de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusadas de la masacre.

En la madrugada del 8 de diciembre de 2002, más de medio centenar entraron en el resguardo de Atánquez, tomándose las calles en un día de mercado y separando a varias personas acusadas de ser presuntos colaboradores de la guerrilla.

'En territorio indígena, el grupo armado ilegal retuvo al mamo del cabildo Kankuamo, Abel Francisco Alvarado Maestre; asesinó a un labriego, identificado como Alfredo Antonio Borrego. Posteriormente, le causó la muerte a una persona que estaba en el mercado, de nombre José Manuel Cáceres Rodríguez; y a un agricultor, Franklin Manuel Arias Arias', detalló la Fiscalía.

El cadáver del mamo (líder espiritual) fue encontrado con varios disparos de fusil realizados a corta distancia en una zona boscosa cercana.