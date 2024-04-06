El departamento de Policía en el Cesar, a través del Gaula, alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de extorsión que generalmente en originada desde cualquier cárcel del país, la cual es conocida de acuerdo a labores de inteligencia como ‘el falso servicio’.

De acuerdo con las autoridades mediante esta modalidad los delincuentes, contactan a personas o empresas que buscan vender productos o servicios en las redes sociales y los hacen desplazar a diferentes zonas rurales, para luego por medio de la llamada simular un ‘secuestro’ y posteriormente contactar a sus familiares a exigirles altas sumas de dinero a cambio de la supuesta liberación.

Ante esta situación el Gaula de Policía Nacional, invita a la ciudadanía a denunciar los casos a la línea 165 o 3178942897, sin dejarse intimidar de los delincuentes.