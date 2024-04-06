El departamento de Policía en el Cesar, a través del Gaula, alerta a la ciudadanía sobre una modalidad de extorsión que generalmente en originada desde cualquier cárcel del país, la cual es conocida de acuerdo a labores de inteligencia como ‘el falso servicio’.
De acuerdo con las autoridades mediante esta modalidad los delincuentes, contactan a personas o empresas que buscan vender productos o servicios en las redes sociales y los hacen desplazar a diferentes zonas rurales, para luego por medio de la llamada simular un ‘secuestro’ y posteriormente contactar a sus familiares a exigirles altas sumas de dinero a cambio de la supuesta liberación.
Ante esta situación el Gaula de Policía Nacional, invita a la ciudadanía a denunciar los casos a la línea 165 o 3178942897, sin dejarse intimidar de los delincuentes.
Asimismo es de indicar que desde la administración municipal de Valledupar y departamental, han indicado que las acciones contra las extorsiones se han incrementado con presencia del Gaula en los establecimientos comerciales, así como también en zonas rurales, donde los finqueros están siendo víctimas de este flagelo.