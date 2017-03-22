Desde las seis de la mañana y hasta las dos de la tarde de este miércoles, cuando precisamente se celebra el Día del Agua, 20 barrios de Valledupar quedaron sin el suministro del líquido por las obras civiles que se adelantan sobre una avenida en la comuna 3 de este municipio.

Los sectores afectados son Los Fundadores, 12 de Octubre, Dangond, Valle Meza, San Martín, Simón Bolívar, Primero de Mayo, Las Manuelitas, O.G.B, 7 de Agosto, Villa Olga, El Prado, San Francisco, Villa Leonor, Villa Fuentes, Los Mayales, Aeropuerto, Mareigua, El Páramo y 25 de Diciembre.

Desde tempranas horas las comunidades en estos barrios debieron abastecerse de agua para poder enfrentar la falta del suministro por más de 8 horas, lo que generó malestar, además de la queja de usuarios por el servicio.

Belia Salas, habitante en el barrio El Prado, dijo que 'si uno no agarra agua en la noche, no cuenta con el líquido en la mañana, ni para bañarse, en los baños el agua no sube, toca bañarnos con totumas. En este sector siempre tenemos que recoger agua, porque no hay, y los recibos llegan puntuales, pagando en promedio 57 mil pesos'.

'Yo no desperdicio el agua, pero no se justifica estarse trasnochando para recoger el líquido. A la alcaldía y a la empresa de acueducto le pedimos que mejoren el servicio', sostuvo la mujer.

Silvia Carrillo, residente en el barrio Los Fundadores, indicó que 'precisamente cuando en el mundo se celebra el Día del Agua, gran parte de los habitantes de Valledupar quedamos sin el líquido, para enviar a mis hijos al colegio me tocó madrugar a recoger agua, afortunadamente contamos con una alberca que nos garantiza el abastecimiento'.

El Departamento Técnico de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, informó que en el marco de los trabajos que viene realizando el Sistema Integrado de Transporte en la avenida Simón Bolívar, operarios de la División de Manteniendo de Redes, realizan un empalme de las tuberías de 8 y 10' pulgadas de la nueva red de agua potable ubicada en la calle 28.

Explicó que 'por estas reparaciones y empalmes, se prevé turbiedad debido a las inevitables infiltraciones, por lo tanto se recomienda abastecerse del preciado líquido en condiciones de potabilización'.

La empresa recordó que las obras que viene realizando el SIVA son necesarias porque mejorarán la movilidad en la ciudad, al tiempo que presentó excusas por estas incomodidades.

Agua de mala calidad en municipios

De acuerdo con el último reporte del Laboratorio de Salud Pública, con corte a febrero de este año, 6 municipios del Cesar presentan un nivel de riesgo inviable sanitariamente para el consumo humano. Se trata de El Paso, González, Pailitas, La Paz, Chimichagua y Astrea; mientras que Bosconia se encuentra en riesgo alto.

Los municipios de Valledupar, Aguachica, Becerril, Pelaya, Tamalameque, El copey, Manaure, Río de Oro, Pueblo Bello, La Gloria, La Jagua, Chiriguaná, Curumaní, Gamarra, San Diego y San Alberto, no presentan nivel de riesgo alguno.

La secretaria de Salud departamental, Carmen Sofía Daza, hizo un llamado a los alcaldes de los municipios que presentan nivel alto o inviable sanitariamente, según el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, para mejorar la calidad del servicio.

A través de la dimensión de Salud Ambiental, la secretaría ejerce labores de inspección, vigilancia y control a los en los entes territoriales con el fin de garantizar el funcionamiento adecuado de los sistemas de tratamiento de agua potable basándose en instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua como: el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, el índice de riesgo por abastecimiento de agua para consumo humano persona prestadora y buenas prácticas sanitarias.