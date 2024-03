En Bolívar proyectan circulación de más de 82 mil vehículos en Semana Santa

A su vez recomendó que antes de viajar deben hacer revisión técnico mecánica a su vehículo, no olvidar el kit de carretera y un botiquín de primeros auxilios, no exceder los límites de velocidad y no usar volumen alto si se escucha música.

"Si viaja con niños recuerde ubicarlos en los asientos traseros del vehículo, póngale cinturón de seguridad y no olvide el seguro para niños en ambas puertas; si siente un poco de sueño, trate de descansar y después siga su desplazamiento y si va a ingerir bebidas embriagantes entregue las llaves, entre otras", agregó Gallo Chacón.