El director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Jhony David Pérez Sayas, entregó el balance oficial de las emergencias atendidas durante el mes de noviembre, donde fueron 117 los casos, de los cuales los incendios fueron los que mayormente hubo, 81 casos en total.

“Durante el mes de noviembre nuestro equipo respondió con profesionalismo y entrega a 117 emergencias registradas en la ciudad. El compromiso de nuestros bomberos es permanente, sin importar la hora ni las condiciones. Nuestro objetivo es siempre salvaguardar la vida y el patrimonio de los cartageneros”, expresó el director Pérez.

alcaldía de Cartagena/Cortesía

El director destacó que pese al incremento de los incendios estructurales y eventos eléctricos, las unidades actuaron con rapidez y eficiencia “evitando que muchos de estos casos se convirtieran en situaciones de mayor gravedad. Reiteramos la importancia de que la ciudadanía mantenga medidas de prevención, revise sus instalaciones eléctricas y reporte oportunamente cualquier riesgo”.

De los 81 incendios atendidos en Cartagena en el mes anterior 33 fueron en

viviendas, consolidándose como la emergencia más recurrente del mes. Una docena fue de vehículos, seguidos de cortocircuitos en viviendas, crucetas y transformadores encendidos, incendios de cobertura vegetal e incendios en basureros satélites.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reafirma su compromiso con la protección de la vida, el patrimonio y el ambiente, al tiempo que le recomienda a la ciudadanía: revisar y mantener en buen estado las instalaciones eléctricas, evitar dejar extensiones o luces navideñas conectadas durante la noche o en ausencia de los residentes y no sobrecargar tomas eléctricas, entre otros.