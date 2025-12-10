Un nuevo atentado bajo la modalidad de sicariato cobró la vida de un hombre y dejó herida a una niña en el perímetro urbano del municipio de Barrancas, en el sur del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Eduardo Omar Vargas Utria, de 65 años, conocido con el alias de Trescientas, quien tenía una anotación por el delito de aprovechamiento de los recursos naturales.

El homicidio se registró en la mañana de este martes 9 de diciembre, en una vivienda ubicada en la invasión Villa Estadio.

Según la información preliminar de la Policía, hasta la casa de la víctima llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta. El que hacía las veces de parrillero descendió de la misma, sacó un arma de fuego, le propinó varios disparos a la altura de la cabeza y el tórax, posteriormente con aerosol de color rojo marcó con las letras (ACSN) Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una lámina de la cerca de la vivienda y huyó junto a su cómplice con rumbo desconocido. Durante el hecho, una niña de 8 años resultó lesionada en uno de sus glúteos.

Por su parte, aunque los familiares intentaron auxiliarlo, se percataron que ya no tenía signos vitales y dieron aviso a las autoridades.

Investigadores de la Sijín y Sipol de la Policía de La Guajira adelantan las labores para tratar de establecer los móviles del homicidio.