Los operativos que adelantan las unidades de la Policía Nacional en el marco del plan ‘Navidad con Propósito’ que se desarrolla en el departamento de Bolívar permitieron la incautación de un nuevo cargamento de pólvora.

Las más de 1.600 unidades de pólvora las hallaron los agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en un puesto de control ubicado en la ruta 9005, vía San Onofre–Cartagena, a la altura del kilómetro 62, sector del Peaje de Gambote.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, sostuvo que “durante los planes de registro y control los uniformados identificaron a una persona oriunda de Cartagena que se movilizaba en un bus intermunicipal que cubría la ruta Sincelejo–Cartagena. Al inspeccionarle su equipaje se hallaron 600 mechas, 600 ‘cinco golpes’ y 400 tiritos, elementos de fabricación artesanal cuya manipulación representa un riesgo crítico para la seguridad”.

El oficial recordó que, en época decembrina, el uso y transporte de pólvora aumenta considerablemente y con ello las emergencias asociadas, por lo que ellos mantienen activos los controles en las vías nacionales para evitar que estos elementos lleguen a manos de menores o sean utilizados de manera irresponsable.

“Seguiremos intensificando los operativos en las carreteras para prevenir que la pólvora ilegal llegue a nuestros barrios y ponga en riesgo la vida de los ciudadanos. Nuestro compromiso es que esta Navidad transcurra sin tragedias”, puntualizó el coronel Reyes Ramírez.