Como Julie Nataly Bohórquez Romero fue identificada la turista que murió tras ser impactada por una lancha en Barú, en la tarde del domingo 15 de marzo.

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A través de un comunicado, la Dirección General Marítima (Dimar) indicó que el siniestro marítimo se presentó, al parecer, durante una actividad náutica recreativa con una motonave, en el sector de Agua Azul, zona turística de Barú.

“Una vez recibida la información sobre la emergencia, la Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima activó los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Estación de Guardacostas de Cartagena”, sostuvo la Dimar.

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Según testigos, Julie Nataly Bohórquez Romero fue impactada en el mar por una de las hélices del motor de una lancha, sufriendo múltiples heridas, la más grave en el brazo derecho.

De inmediato fue llevada al Hospital de Bocagrande, donde se produjo su fallecimiento poco después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones.

La autoridad marítima señaló que adelantará las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se presentó el siniestro y con el fin de determinar las acciones administrativas y/o jurisdiccionales.

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Asimismo, la Capitanía de Puerto de Cartagena hizo un llamado a la comunidad en general y a los prestadores de servicios náuticos a cumplir estrictamente con las normas y recomendaciones de seguridad marítima, con el fin de prevenir accidentes.

🚨Comunicado oficial🚨La DIMAR lamenta el fallecimiento de una persona tras un siniestro marítimo. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos y reiteramos el llamado a cumplir estrictamente las medidas de seguridad marítima. pic.twitter.com/gpWGBiE8XM — DimarColombia (@Dimarcolombia) March 16, 2026

Julie Nataly Bohórquez Romero era una reconocida médica en Caquetá. Trabajaba como ginecóloga y ginecobstetra en el Hospital Departamental María Inmaculada.

Al parecer, había llegado días atrás a la capital de Bolívar para asistir a un congreso junto a varios colegas. El domingo, último día que estarían en la ciudad, lo aprovecharon para hacer actividades turísticas, sin sospechar que iba a terminar en tragedia.

El centro médico donde Julie Bohórquez laboraba emitió un comunicado lamentando la noticia de su muerte.

“Con profundo dolor, el Hospital Departamental María Inmaculada se une al duelo por la partida de nuestra querida compañera y ginecóloga, Julie Nataly Bohorquez Romero. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Su dedicación y pasión por la salud de las mujeres serán recordadas siempre. Que descanse en paz”, dice.

La Gobernación de Caquetá también expresó sus condolencias por la muerte de la “profesional que dedicó su vida al cuidado de la salud y al bienestar de las familias caqueteñas”.