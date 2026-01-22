Ricardo Rivera Yépez, familiar de los niños y la madre que fallecieron el martes 20 de enero en su casa del barrio El Silencio, en Tiquisio, sur de Bolívar, agradeció, en medio de su dolor, a los pobladores de este municipio y al alcalde por la solidaridad que les han expresado en este duro momento.

Desde una funeraria en el puerto fluvial de Magangué, donde prepararon los cuerpos que trasladaron a las 3:00 de la madrugada de este jueves a Tiquisio, el hombre se refirió a lo ocurrido.

“Les damos gracias al alcalde y a todos los habitantes del municipio de Tiquisio que están conmovidos con todo lo que nos ha pasado y nos han demostrado su apoyo con oraciones, con su afecto, amor y cariño que es lo que vale más que otras cosas”.

Cortesía Funeral de la familia fallecida.

Indicó que, de acuerdo con lo que les expresó Medicina Legal, fue la inhalación del monóxido de carbono que emanaba una planta generadora de energía, la que les ocasionó el deceso a Brillid Thalia Rodríguez Restrepo, y a sus hijos Íngrid Yulieth, Luis Fernando y Misel Dayana Baranoa Rodríguez.

“Estuvimos en Medicina Legal y nos dijeron que todo fue producto de la inhalación”, anotó Ricardo Rivera Yépez.

A su vez sostuvo que la suspensión del servicio de energía y las altas temperaturas en Tiquisio fueron las que llevaron a utilizar la planta.

Ricardo recordó a los niños fallecidos, sus sobrinos, como unos seres maravillosos, respetuosos y muy queridos y apreciados por todos en la familia. De Luis Fernando dijo que era un niño ejemplar, aplicado y lleno de sueños. “Él quería ser profesor, enseñarles a muchos niños y salir adelante”.