El 3 de enero de 2026 quedará marcado en la historia como el día en que se empezó a resquebrajar el régimen venezolano con la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura del depuesto Nicolás Maduro y su posterior comparecencia ante una corte de Nueva York acusado de narcoterrorismo y otros cargos.

Para la Casa Blanca la operación fue exitosa e impecable pues los soldados estadounidenses se retiraron con su preciado botín y regresaron a suelo norteamericano completos.

Lograron penetrar el reforzado esquema de seguridad del derrocado presidente e ingresar hasta el Fuerte Tiuna, la base militar que servía también como la casa de la pareja presidencial. Ahora, Donald Trump ha hablado del arma secreta que utilizaron para dar con la captura.

El mandatario republicano aseguró que dicha arma es única, pues “nadie más la tiene” y que es “increíble”, según dijo en una entrevista en el programa Katie Pavlich Tonight de NewsNation.

“Es algo que no quiero... nadie más la tiene, pero nosotros tenemos armas que nadie más conoce. Y yo digo que probablemente es bueno no hablar de ello, pero tenemos unas armas increíbles. Fue un ataque increíble”, mencionó Trump durante la entrevista.

Para demostrar lo poderosa que es la misteriosa arma, el presidente recordó que “que esa casa (Fuerte Tiuna) estaba en medio de una fortaleza y base militar”.

Zelenski lamenta que Putin no esté siendo juzgado como Maduro

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó este jueves que el presidente ruso, Vladímir Putin, no esté siendo juzgado como el depuesto líder venezolano Nicolás Maduro, que fue capturado en enero y llevado ante la justicia estadounidense en una operación dentro del país caribeño ordenada por el presidente Donald Trump.

“El presidente Trump lideró una operación en Venezuela y Maduro fue detenido. Hay distintas opiniones sobre esto, pero el hecho es que Maduro está siendo juzgado en Nueva York. Por desgracia, Putin no está siendo juzgado”, dijo Zelenski.

Zelenski reprochó también que no haya “aún avances suficientes” para que comience a funcionar el tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra rusos en Ucrania, que numerosos países europeos se han comprometido a crear, pero que aún no tiene una sede o personal.

“Demasiadas veces en Europa, siempre hay algo más urgente que la justicia”, criticó.

En el plano de Ucrania, dijo, se está trabajando en garantías de seguridad con EE. UU. y Europa, pero para después de un eventual alto el fuego, por lo que la Coalición de Voluntarios debe dejar de ser una de “buenas intenciones y convertirse en una coalición de acción”.