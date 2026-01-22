El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este jueves la ubicación de la Franja de Gaza, territorio palestino devastado por más de dos años de guerra con Israel, al borde del mar Mediterráneo y el potencial de su reconstrucción gracias a esta ubicación, que consideró única.

“En el fondo soy un agente inmobiliario, y lo más importante es la ubicación, así que dije: mirad esta ubicación junto al mar. Mirad esta preciosa propiedad, lo que podría significar para tanta gente”, afirmó Trump al cerrar la ceremonia de inauguración de la Junta de Paz que ha creado, con el apoyo de una veintena de países, para resolver el conflicto de Gaza, aunque anteriormente señaló su intención de extender su mandato a otros conflictos internacionales.

El acto fue celebrado en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, a donde se trasladaron algunos de los jefes de Estado de los países que han manifestado apoyo a esta iniciativa.

