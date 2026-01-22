El Ejército israelí mató este jueves a cuatro palestinos en un ataque con tanque en la zona de Al Zeitoun, barrio ubicado en la parte sureste de la ciudad de Gaza, confirmaron a EFE fuentes médicas del Hospital Al Shifa, al que llegaron los cuerpos.

El ataque se produjo en terreno no controlado por Israel, más allá de la ‘línea amarilla’, la divisoria donde las tropas israelíes debían asentarse en su retirada parcial de la Franja tras el alto el fuego rubricado el pasado 10 de octubre, detallaron desde el mismo centro médico Al Shifa.

“Se trata de cuatro personas de entre cuarenta y cincuenta años, dos de ellos pertenecían a la misma familia. Murieron como consecuencia del ataque de un tanque israelí”, añadieron las fuentes médicas.

Israel continúa así su ofensiva en la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego, y mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializaba este jueves mismo en Davos (Suiza) su Junta de Paz, en una ceremonia en la que estuvo arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno.

“El mundo es más rico, seguro y pacífico” que hace un año, justo cuando él asumió su segundo mandato, presumió este jueves Trump.

El mandatario estadounidense firmó así el acta de constitución del organismo, concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aceptó ayer la oferta de Trump para unirse a la Junta de Paz, después de que éste lo invitara a formar parte del organismo que supervisará el desarrollo del alto el fuego en una Gaza donde no han cesado los ataques israelíes diarios.

Cuando palestinos se acercan a la ‘línea amarilla’, donde se apostan las tropas y que no está delimitada en su totalidad pero que en algunas zonas mantiene bloques amarillos cada 200 metros, suelen recibir disparos del Ejército israelí, que automáticamente los considera una amenaza.

Según el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza, más de 466 gazatíes han muerto solo desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre de 2025, los cuales forman parte de los más de 71.500 fallecidos desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En este recuento no se incluyen los cuatro gazatíes asesinados hoy y tampoco los once, entre ellos tres fotoperiodistas, que murieron ayer por fuego israelí en diversos ataques a lo largo de la Franja de Gaza.

En el corredor de Netzarim, cerca del Hospital Turco, un vehículo del Comité Egipcio para la Reconstrucción de Gaza, en el que viajaban tres fotoperiodistas, fue bombardeado ayer por drones israelíes.

Los fotoperiodistas asesinados respondían a los nombres de Mohammad Salah Qashta, Anas Ghanem y Abdul Raouf Samir Shaat. Este último, cuya boda se celebró apenas la semana pasada, había colaborado con la agencia francesa de noticias AFP.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) exigió una “investigación transparente” tras la muerte de los tres periodistas, señalando que Israel “posee tecnología avanzada capaz de identificar a sus objetivos”, y tiene la “obligación, en virtud del derecho internacional, de proteger a los periodistas”.