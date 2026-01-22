El internacionalista y politólogo, experto en política de América Latina, Manuel Camilo González, comentó en EL HERALDO que la guerra comercial y energética entre Colombia y Ecuador, de aranceles y suspensión de suministro, es una crisis inédita y quizá el antecedente que más se le acerca fue el del caso de Raúl Reyes.

“Es una crisis inédita, no había sucedido antes, lo más cercano a una crisis de este estilo pudo ser la de 2008 con el bombardeo de Colombia en suelo ecuatoriano para capturar a Raúl Reyes, pero en términos económicos creo que esta ha sido la crisis más importante que ha tenido nuestro país, y eso a pesar de la relación armónica que ha tenido Quito con Bogotá, particularmente por esa dependencia que ha tenido en términos energéticos por parte de nuestro país”, señaló el catedrático de la Universidad Javeriana.

“Creo que (el presidente de Ecuador, Daniel) Noboa está actuando por imitación, al igual que (el presidente de los Estados Unidos, Donald) Trump, y es obviamente tratar un problema netamente de seguridad a través de medidas económicas, es decir está acusando a Colombia de que ciertamente para sus problemas de seguridad la única solución viable es detener el flujo comercial, toda vez que hay una influencia negativa por parte de nuestro país particularmente de seguridad, en términos de que Colombia estaría influenciando la violencia en Ecuador”, agregó el académico.

Y concluyó que la política de paz total del presidente Gustavo Petro “sí ha influenciado en algo, no directamente la cuestión relacionada con la seguridad en Ecuador, pero sí en el hecho de que ciertamente los grupos se hayan consolidado en el sur del país o en las periferias termina obviamente generando vías y corredores para el narcotráfico y en ese sentido se fortalecen todos estos grupos que en Ecuador tienen una incidencia muy importante”.