El municipio de Tiquisio, en el Sur de Bolívar, está de duelo por la muerte trágica de cuatro miembros de una misma familia, entre ellos tres menores de edad.

Los tres días de duelo, que empezaron a regir desde el martes 20 de enero y que se extienden hasta este jueves 22, fueron declarados por el alcalde Neil Cantillo Núñez a través del Decreto N°012 del 20 de enero de 2026.

Durante los tres días de duelo el pabellón Nacional y la bandera del municipio de Tiquisio serán izados a media asta en todas las instituciones públicas municipales y los establecimientos educativos.

Además está prohibida la emisión de música con altos volúmenes en establecimientos de comercio expendios de licor, bares y sitios públicos durante el tiempo de duelo. “Se insta a los propietarios de estos locales a mantener un ambiente de respeto y silencio en solidaridad con las víctimas”, reza el aludido decreto.

A su vez la alcaldía convocó a una velatón por la memoria de las víctimas --Brillid Thalia Rodríguez Restrepo, de 29 años, y sus hijos Íngrid Yulieth, Luis Fernando y Misel Dayana Baranoa Rodríguez, de 13, 10 y 6 años, respectivamente-- en la casa del barrio El Silencio donde sus vecinos los hallaron sin vida poco antes del mediodía del martes 20 de enero.