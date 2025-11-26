La alcaldía de Cartagena, a través de la secretaría de Infraestructura, aperturó nuevos frentes de obras en el marco del programa ‘Vías para la Felicidad’.

A las ejecuciones en la Diagonal 30 de Ceballos y la Avenida del Consulado se sumaron este miércoles 26 de noviembre las de la rehabilitación de la Avenida Pedro Romero, una de las arterias principales de Cartagena, así como la reconstrucción del acceso a Tierra Baja, con más de 1.500 metros nuevos para esta comunidad de la Zona Norte.

Alcaldía de Cartagena

Los trabajos, que contaron con la supervisión del alcalde Dumek Turbay Paz, despegaron a la altura de la Y de Olaya, donde ya ejecutaron excavaciones y preparan las fundidas iniciales en el carril derecho, mientras el izquierdo está habilitado para el tránsito vehicular.

La Avenida Pedro Romero, que conecta desde la Y de Olaya hasta la glorieta de La Esperanza muy cerca del Mercado de Bazurto, será intervenida en sus puntos más críticos, con 16.507 metros cuadrados de rehabilitación a lo largo de sus casi seis kilómetros.