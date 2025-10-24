El Gobierno nacional a través del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la instalación de un batallón de Infantería de Marina que desde la noche del jueves 23 de octubre patrulla los barrios de la ciudad de Cartagena.

Lea: En Cartagena no habrá Ley Seca durante la consulta del Pacto Histórico

El nuevo componente militar estará disponible de manera permanente para acompañar las labores de control, patrullaje y apoyo a la fuerza pública en los sectores más afectados por la delincuencia, el sicariato y otros delitos que preocupan a la ciudadanía.

“Orientaremos acciones para incautar muchas más armas. Estamos seguros de que sacándolas de las calles se reducirán significativamente los homicidios colectivos en Cartagena”, afirmó el ministro de Defensa al término del consejo de seguridad que lideró en Cartagena el jueves con presencia del gobernador de Bolívar y de alcaldes de municipios de este departamento.

Agregó el ministro Sánchez que el aumento del pie de fuerza no solo implica más hombres en las calles, sino también especialistas en inteligencia y tecnología, enfocados en la prevención y la investigación del crimen organizado.

Lea: Desmantelan una banda de traficantes de droga que operaba en El Pozón, Cartagena

Sobre este refuerzo en pro de la seguridad en Cartagena, el alcalde Dumek Turbay Paz celebró los compromisos alcanzados con el Gobierno nacional y destacó la importancia de la articulación institucional para recuperar la tranquilidad de los cartageneros.

“Cartagena gana hoy con esta reunión. En la conversación sobre la estrategia para mejorar los niveles de seguridad pública, el ministro nos ha pedido hacer la tarea como gobernantes y estamos desplegando la más importante: inversión de recursos públicos para generar empleo, espacios de encuentro, colegios, vías y salud”.