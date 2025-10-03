La Alcaldía de Cartagena a través de la Secretaría de Educación, dio apertura a un nuevo comedor escolar, el número 52 en este año, en el colegio Técnico Distrital Luis Felipe Cabrera, en el corregimiento de Barú.

Lea también: Capturan en el barrio Las Palmas a ‘el Negro’, presunto extorsionista de ‘los Pepes’

Este comedor atenderá con almuerzos a 1.000 estudiantes desde primera infancia, primaria y media de este plantel educativo, convirtiéndose en uno de los de mayor impacto social en la ciudad.

El comedor escolar del colegio Técnico Distrital Luis Felipe Cabrera fue posible gracias al apoyo de aliados como Ecopetrol, la Fundación Fe y Alegría y el operador del PAE.

Lea también: Uniatlántico definió la lista de cinco aspirantes a rector: Danilo Hernández puntea en la consulta universitaria

Alberto Martínez Monterrosa, secretario de Educación distrital, informó que ya son más de 30 mil los estudiantes de la ciudad de Cartagena que reciben comida servida en sitio.

Alcaldía de Cartagena

“Estamos atendiéndolos con enfoque diferencial, porque queremos llegar a las comunidades con las comidas a las que ellos están habituados a ingerir, aquellos que aportan los nutrientes necesarios para continuar con una buena dinámica escolar y evitar la deserción”, enfatizó.

Lea también: ¿Qué viene ahora para Barranquilla luego del apretón de manos entre Digno Palomino y Castor?

Por su parte, Oriana Pacheco, estudiante de undécimo grado del colegio, se mostró complacida con este nuevo espacio. “Estoy feliz porque este comedor nos beneficia; ya no tenemos que preocuparnos por la alimentación si al llegar a casa no tenemos almuerzo o si nuestros padres no tienen dinero”, dijo.

Melkis Morales, rector del plantel, señaló que la apertura del comedor significa mejores oportunidades y la permanencia de los niños en el aula de clase. “Creemos que generando posibilidades podemos vincular a más estudiantes, que no tengan excusas para asistir a clases”.