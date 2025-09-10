Dos hombres que, según la Policía de Bolívar, tenían el propósito de cometer un hurto en el puerto fluvial de Magangué, fueron capturados y en su poder les hallaron un arma de fuego.

Los ciudadanos de 20 y 25 años, respectivamente, se movilizaban en una motocicleta Bóxer Ct 100 de color negro y placa OHB-36F, portando un arma de fuego tipo revólver Smith Wesson, calibre 38 mm, con 7 cartuchos sin percutir, cuando fueron aprehendidos en un operativo realizado en el barrio Simón Bolívar, de Magangué.

Según información proporcionada por la comunidad, estos individuos tenían la intención de cometer un hurto en la zona.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, declaró que “la Policía Nacional está comprometida con la seguridad de todos los ciudadanos de Bolívar. No permitiremos que delincuentes pongan en riesgo la tranquilidad de nuestras comunidades. Seguiremos trabajando incansablemente para combatir el crimen en todas sus formas”.