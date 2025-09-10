A 24 años y 3 meses de prisión fue condenado un hombre en Cartagena luego de haber sido hallado culpable de haber abusado sexualmente y asesinado a tres mujeres en la capital de Bolívar.

El sujeto fue identificado como Fabián Alberto Chico Bello quien, de acuerdo a información de la Fiscalía General de la Nación, en 2023 agredió sexualmente a tres trabajadoras de establecimientos de comercio.

“Los hechos documentados por la Fiscalía ocurrieron el 27 de mayo en el barrio La Consolata, el 30 de junio en el sector de San José de los Campanos y el 8 de julio en San Fernando”, indicó el ente acusador.

Labores de policía judicial, adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), evidenciaron comportamientos similares por parte del responsable, previo a los crímenes, detalló la Fiscalía.

En cada una de estas fechas el condenado, de 25 años, esperó que los establecimientos comerciales, siempre atendidos por mujeres, finalizaran la atención al público. Una vez el lugar quedaba solo, las vendedoras eran intimidadas con un arma de fuego por este hombre.

“Luego de haber hurtado el dinero de las ventas y las pertenencias de las víctimas, estas eran forzadas a ingresar al baño de cada lugar, donde las obligaba a desnudarse y tras amordazarlas las agredía sexualmente”, precisaron.

Por estos hechos una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual de la Seccional Bolívar imputó a Chico Bello los delitos de hurto calificado agravado y acto sexual violento y lo condenó a 24 años y 3 meses, sentencia que deberá pagar en centro carcelario.