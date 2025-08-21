Tripadvisor, la plataforma de viajes más grande del mundo, le entregó la distinción Travellers’ Choice 2025 al Castillo San Felipe de Barajas, en Cartagena, por ubicarse entre los principales destinos turísticos del mundo gracias a las valoraciones de los viajeros.

Lea más: Por primera vez llegó el agua potable a Macayepo, Bolívar, tras más de 24 años de la masacre en este corregimiento

La distinción la recibió Sandra Schmalbach Pérez, directora general de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), ente que administra las fortificaciones de la ciudad.

El galardón, de acuerdo con lo informado por la alcaldía de Cartagena, es otorgado con base en la calidad y cantidad de opiniones compartidas por visitantes en la plataforma, es decir, en función de las opiniones y puntuaciones recopiladas durante 12 meses. En ellas ratifican la fortaleza como uno de los principales bienes patrimoniales con vocación turística de la ciudad, y lo consolida como una experiencia imprescindible para quienes recorren la Heroica.

Ver más: URT avanza en la reparación del campesinado y mujeres de Montes de María

La directora general de la Etcar, Sandra Schmalbach Pérez, expresó que “este premio refleja el compromiso de nuestra institución con la conservación y puesta en valor de las fortificaciones. Al mismo tiempo da cuenta de los esfuerzos que realizamos a nivel administrativo y operativo para ofrecer una excelente atención a los visitantes. El Castillo de San Felipe de Barajas no solo es una joya arquitectónica, también es un espacio vivo donde convergen la memoria histórica y el turismo cultural. Recibir este reconocimiento de la voz de los viajeros nos motiva a seguir trabajando con dedicación y excelencia”.

Un visitante de México dijo que el Castillo de San Felipe de Barajas es “excelente ejemplo de fortaleza defensiva de ataques piratas, muy bien conservada, atención muy buena y muy rápida el acceso”; mientras que uno de Costa Rica indica que “es un lugar que no debe faltar en tu visita a Cartagena. La estructura y su historia son muy interesantes. Las vistas y los espacios para fotos harán que valga la pena”.

Lea también: Video: Encuentran serpiente de gran tamaño en el motor de un carro en Cartagena

Entre 2014 y 2022 TripAdvisor le entregó este galardón de manera consecutiva a Cartagena.