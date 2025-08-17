Un ciudadano de nacionalidad italiana fue encontrado muerto en el interior de un hostal en el barrio Getsemaní, en la ciudad de Cartagena, Bolívar, en la tarde de este sábado 16 de agosto.

La víctima fue identificada por las autoridades como Celik Mehmet, de 37 años, quien se encontraba hospedado en el hostal ubicado en el Callejón Angosto.

El cadáver fue hallado por personal de servicio del establecimiento; su administrador alertó a las autoridades sobre lo sucedido.

La Policía Metropolitana de Cartagena, informó que el cuerpo de Mehmet no presentaba signos de violencia.

Miembros del CTI de la Fiscalía General de la Nación fueron los encargados de realizar el levantamiento del cuerpo e inspeccionar la escena del crimen.

El cuerpo del ciudadano italiano fue enviado a la sede de Medicinal Legal para esclarecer las causas de la muerte.