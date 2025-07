Las autoridades de Cartagena siguen trabajando en la localización de Ana Gabriela Posso Jiménez, una joven de 18 años que fue reportada como desaparecida el pasado 16 de junio de 2025.

La denuncia fue elevada por su familia, quien aún no tiene pistas sobre su paradero. Según el Registro Nacional de Desaparecidos del Instituto Nacional de Medicina Legal, se desconoce la hora exacta de su desaparición, así como las prendas que vestía el día en que fue vista por última vez.

X @chadorinah Ana Gabriela Posso Jiménez, joven desaparecida en Cartagena.

Ana Gabriela estudiaba Química Pura en la Universidad de Cartagena y residía en el barrio Armenia. “Desde pequeña le gustó ser autosuficiente. Aunque contaba con el apoyo de sus padres y tíos, decidió trabajar en un restaurante en Bocagrande para cubrir sus gastos”, contó un familiar al diario local.

No obstante, lo que encendió las alarmas fue su repentino silencio. “Dejó de comunicarse, y eso no era habitual en ella”, indicó su familia. Al no recibir noticias, decidieron buscarla en su apartamento, lugar de trabajo y universidad, pero nadie les ha dado información clara sobre si la vieron salir o en qué condiciones lo hizo.

En el cartel de búsqueda se detallan las características físicas de Ana Gabriela: estatura: 1.60 metros, tez: trigueña, cabello: negro, rizado y largo y contextura: media.