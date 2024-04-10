La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), emitió concepto ambiental y de sostenibilidad favorable al Plan de Desarrollo 2024 -2027 'Cartagena Ciudad de Derechos'.
La entidad resaltó -luego de la revisión integral de las líneas estratégicas relacionadas con temas ambientales- que este documento, que marcará la ruta de la actual administración, la línea estratégica, Ciudad Conectada y Sostenible, y su componente impulsor de avance; el componente Cartagena Amigable con el Ambiente y Cartagena Ordenada alrededor del agua, y el Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático PIACC formulado y adoptado.
'Todos estos ejes de avance han sido concordantes con esta autoridad ambiental', expresaron.
Ante este concepto el secretario de Planeación Distrital, Camilo Rey Sabogal, dijo que 'estamos muy satisfechos y contentos con estos resultados; han llevado a cabo un ejercicio muy riguroso examinando cada una de las líneas estratégicas y han realizado evaluaciones muy positivas sobre cada una de ellas'.
Además, señaló que 'Cardique destaca lo propuesto en temas de Ordenamiento Territorial, en el ordenamiento de la ciudad con relación al agua, el tema de adaptación frente al cambio climático, y en temas ambientales en general. Nos han dado una valoración muy positiva, lo cual nos da la tranquilidad de que el trabajo que estamos realizando, la elaboración del Plan, va por buen camino'.
En ese sentido, el funcionario puntualizó que estos 'han hecho, por supuesto, algunas recomendaciones que tendremos en cuenta y que ya estamos incorporando en el Plan de Desarrollo. Esto nos llena de alegría, ya que el documento que vamos a presentar ante el Concejo Distrital cumple con las expectativas ambientales con el objetivo de abordar los temas críticos que enfrenta la ciudad de Cartagena'.