La Alcaldía del municipio de Turbaco reportó, al inicio de la tarde de este domingo 7 de abril, a través de la Oficina de Prensa y Comunicaciones, que a la mandataria Claudia Espinosa Puello le hackearon los contactos de WhatsApp.

Con esta actuación su (s) autor (es) están pidiendo dinero en nombre de la alcaldesa.

La situación quedó al descubierto cuando a la mandataria le llegaron varios reportes de que estaban solicitando un millón de pesos en su nombre y sorprendidos hasta la llamaron.

'Pido a los turbaqueros hacer caso omiso a esos mensajes que en mi nombre están usando para solicitar dinero. He dado instrucciones precisas para que las autoridades logren dar con estos delincuentes', expresó la mandataria.

Por su parte el personal de la Unidad de Delitos Informáticos de la Sijín asumió la investigación para determinar de dónde provienen los mensajes que están llegando a nombre de la alcaldesa Claudia Espinosa Puello.