Una menor natural de Venezuela murió en extrañas circunstancias, luego de haber sido abandonada por sus familiares en un vehículo durante casi tres horas.

El hecho se registró a las 2:30 de la tarde de este martes, en el barrio Armenia. El abuelo de la niña se percató que ella había quedado abandonada en la silla trasera del carro, luego de que el padre llevó a sus hijas a la institución educativa San Juan de Damasco, ubicado en el barrio Junín.

La menor fue trasladada hasta el Hospital Universitario del Caribe, donde llegó y fue atendida por la doctora Diana Carolina Acevedo quien manifestó que la niña ingresó sin signos vitales.

Unidades de la Sijín adelantaron las diligencias de traslado del cuerpo de la niña a la morgue de Medicina Legal. Se espera que los padres de la menor lleguen a esta dependencia para reclamar el cuerpo y darle cristiana sepultura